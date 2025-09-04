鉅亨速報 - Factset 最新調查：星座品牌(STZ-US)EPS預估下修至12.01元，預估目標價為180.00元
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對星座品牌(STZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.4元下修至12.01元，其中最高估值12.92元，最低估值11.35元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.92(12.92)
|14.24
|15.52
|17.26
|最低值
|11.35(11.35)
|11.35
|11.09
|17.26
|平均值
|12.05(12.09)
|13.16
|13.68
|17.26
|中位數
|12.01(12.4)
|13.5
|13.84
|17.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|99.18億
|102.98億
|106.89億
|103.45億
|最低值
|89.25億
|86.91億
|86.45億
|103.45億
|平均值
|92.07億
|93.12億
|95.59億
|103.45億
|中位數
|90.87億
|92.09億
|94.85億
|103.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.23
|-0.22
|-2.13
|9.39
|-0.45
|營業收入
|86.14億
|88.22億
|94.54億
|99.62億
|102.08億
詳細資訊請看美股內頁：
星座品牌(STZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
