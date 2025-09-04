鉅亨速報 - Factset 最新調查：星座品牌(STZ-US)EPS預估下修至12.01元，預估目標價為180.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對星座品牌(STZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.4元下修至12.01元，其中最高估值12.92元，最低估值11.35元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.92(12.92)14.2415.5217.26
最低值11.35(11.35)11.3511.0917.26
平均值12.05(12.09)13.1613.6817.26
中位數12.01(12.4)13.513.8417.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值99.18億102.98億106.89億103.45億
最低值89.25億86.91億86.45億103.45億
平均值92.07億93.12億95.59億103.45億
中位數90.87億92.09億94.85億103.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.23-0.22-2.139.39-0.45
營業收入86.14億88.22億94.54億99.62億102.08億

詳細資訊請看美股內頁：
星座品牌(STZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

