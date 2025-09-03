鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-03 13:56

美國最受歡迎的啤酒品牌 Modelo 與 Corona 的母公司星座集團 (Constellation Brands)(STZ-US)，周二 (2 日) 宣布下修其會計年度的財務預測，消息發出後，其股價應聲下跌 7%。

川普移民政策嚇跑核心客群！美國啤酒龍頭股價重挫、急下修財測(圖:shutterstock)

公司在聲明中指出，其高端啤酒在西班牙裔消費者中的銷售下滑情況，「比整體市場的衰退更為顯著」。這是星座集團第二次發出警告，暗示總統川普的移民嚴打政策正對市場需求產生實質影響。

公司悲觀看前景

據《Yahoo 財經》報導，星座集團執行長 Bill Newlands 曾在 7 月的投資者電話會議上表示，西班牙裔消費者群體是該公司的核心客戶，占其業務的半壁江山。然而，最新的數據顯示，這一關鍵群體的消費行為已出現顯著變化。

Newlands 在新聞稿中抋出：「我們持續在一個充滿挑戰的宏觀經濟環境中運營，這個環境抑制了消費需求，並導致自我們 2026 會計年度第一季度以來，消費者的購買行為變得更加不穩定」。他補充說，消費者購買啤酒的次數減少了，且單次消費的金額也降低了。

此前，Newlands 也曾向投資者透露，西班牙裔消費者「飲用啤酒的場合減少了…… 他們不像以前那麼頻繁地外出用餐，在家中舉辦社交聚會的次數也變少了」。

市場諮詢公司 Bump Williams Consulting 的 Dave Williams 今年稍早表示，許多西班牙裔消費者「對於離家或偏離日常生活軌跡感到憂慮」。這種不安感直接導致了「啤酒能夠融入的場合與機會減少」。Williams 進一步分析指出：「這種消費放緩的突然性…… 讓我感覺很大程度上與近期移民及海關執法局 (ICE) 的突襲或驅逐威脅所引發的消費者行為週期性變化有關」。

自 2023 年超越百威淡啤 (Bud Light) 以來，Modelo Especial 一直是美國最暢銷的啤酒。然而，面對當前的挑戰，星座集團現預計 2026 會計年度的啤酒淨銷售額將下降 2% 至 4%，遠低於先前預測的持平至增長 3% 的目標。公司將此歸因於「影響消費需求的額外宏觀經濟逆風」。

在盈利能力方面，該公司也下修了其可比每股收益 (EPS) 的預期。全年預期收益從先前的 12.60 至 12.90 美元區間，下調至 11.30 至 11.60 美元。此外，關稅問題也對公司造成壓力。星座集團預計，由於額外關稅、銷量下降以及營運去槓桿化等因素，年度營業收入增長將下降 7% 至 9%，而此前的預期為持平至增長 3%。

啤酒產業普遍面臨困境

除了特定於星座集團的挑戰外，整個美國啤酒產業也正經歷巨大壓力，主要原因是美國人的酒精消費量正在減少。根據蓋洛普 (Gallup) 最近的一項民意調查，如今只有 54% 的適飲年齡美國人飲酒，這是自 1939 年該調查開始以來的最低比例。即使是飲酒者，其飲酒量也減少了近一半。