鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為26.96元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值2.14元，最低估值0.9元，預估目標價為26.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.14(2.14)2.232.891.27
最低值0.9(0.9)0.981.131.27
平均值1.6(1.64)1.792.261.27
中位數1.66(1.69)1.812.321.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值44.33億50.88億60.62億76.76億
最低值41.31億45.87億51.54億60.27億
平均值42.75億48.37億55.26億66.21億
中位數42.83億48.62億55.42億63.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.630.881.032.60
營業收入34.50億36.12億42.71億51.20億67.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


