鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為106.09元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4元下修至3.92元，其中最高估值5.31元，最低估值3.26元，預估目標價為106.09元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.31(5.31)6.176.68
最低值3.26(3.26)4.034.1
平均值4.07(4.12)4.685.11
中位數3.92(4)4.645.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值427.18億470.64億507.20億515.59億
最低值388.86億423.36億438.44億515.59億
平均值414.08億448.18億478.09億515.59億
中位數416.24億448.82億479.54億515.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.253.923.3210.353.54
營業收入229.27億274.16億334.54億396.09億426.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFMX

