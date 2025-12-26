search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為32.81元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.21元，其中最高估值3.47元，最低估值1.58元，預估目標價為32.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.47(3.47)4.625.554.54
最低值1.58(1.58)2.693.023.53
平均值2.34(2.37)3.724.24.03
中位數2.21(2.26)3.744.014.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,419.61億1,627.52億1,640.29億1,573.90億
最低值1,315.93億1,344.17億1,393.86億1,436.85億
平均值1,361.85億1,427.13億1,467.35億1,489.31億
中位數1,361.08億1,407.57億1,437.58億1,457.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.593.662.834.693.52
營業收入1,241.83億1,295.04億1,247.64億1,412.76億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


