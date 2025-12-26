鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為32.81元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.21元，其中最高估值3.47元，最低估值1.58元，預估目標價為32.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.47(3.47)
|4.62
|5.55
|4.54
|最低值
|1.58(1.58)
|2.69
|3.02
|3.53
|平均值
|2.34(2.37)
|3.72
|4.2
|4.03
|中位數
|2.21(2.26)
|3.74
|4.01
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,419.61億
|1,627.52億
|1,640.29億
|1,573.90億
|最低值
|1,315.93億
|1,344.17億
|1,393.86億
|1,436.85億
|平均值
|1,361.85億
|1,427.13億
|1,467.35億
|1,489.31億
|中位數
|1,361.08億
|1,407.57億
|1,437.58億
|1,457.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.59
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,241.83億
|1,295.04億
|1,247.64億
|1,412.76億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
