鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-03 16:11

俄羅斯克里姆林宮週三（3 日）表示，俄羅斯總統普丁並未與中國國家主席習近平及北韓領導人金正恩合謀對抗美國，並暗示美國總統川普此言可能只是在諷刺。

俄羅斯回應川普：普丁沒有和習近平、金正恩合謀對抗美國。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普週二（2 日）在 Truth Social 發文，暗示習近平、普丁和金正恩正在合謀對抗美國。對此，俄羅斯外交政策顧問尤里 · 烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，川普的言論或許只是出於諷刺。

烏沙科夫指出：「我想說，沒有人在密謀，沒有人在策劃任何事情，根本不存在陰謀。甚至沒有人想過這件事，這三位領導人都沒有這樣的想法。」

烏沙科夫同時強調，各方都理解美國、川普政府以及川普本人在當前國際局勢中所扮演的角色。

週三，中國於北京舉行大規模閱兵，習近平在閱兵中警告世界正面臨和平或戰爭的抉擇，並罕見地與普丁及金正恩一同亮相，展現中國前所未有的軍事力量。