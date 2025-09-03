鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-03 14:30

美國總統川普於近日又發文，再次針對印度發起抨擊。不過，與以往不同的是，這次印度網友並未退縮，反而展現了更為強硬的姿態。

印度不怕川普威脅！稱美國對印度的施壓「徹底失敗」因此氣急敗壞。(圖：Shutterstock)

川普在最新貼文中，再度強調美印貿易「不對等」，並對印度持續自俄羅斯購買石油及軍火表示不滿。他甚至補充稱，印度如今才提出降低對美關稅，「已經為時太晚」。

‌



對於川普的言論，許多印度媒體報導認為，在美國因貿易與印俄關係向印度施壓之際，印度總理莫迪選擇出席上海合作組織（SCO）峰會，本身就是對美國的一種強烈訊號。

值得注意的是，在相關新聞的評論區，印度網友紛紛發聲反擊。一則獲得大量點讚的留言直言，美國對印度的施壓徹底失敗，這也是為何美方顯得氣急敗壞，但這樣的行為只會讓美國成為笑柄。