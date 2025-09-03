黃金期貨飆破3600美元天價 銀樓金價站穩每錢13000元！專家看好5大利多助漲

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-03 13:01

‌



國際金價本周突破每盎司 3500 美元大關後，周三 (3 日) 再破 3600 美元大關創下歷史新高。國內銀樓黃金賣出價也連續兩日站穩每錢 13,000 元以上，專家指出，黃金價格反映市場對美國聯準會本月降息的強烈預期，此波黃金漲勢來自於央行持續買盤、美元疲軟、地緣政治緊張與貿易摩擦及代幣化黃金等五大因素驅動，多家投行發表對黃金正面看法，看好下半年至明年有上行空間，上看 3700 美元。

國內銀樓黃金賣出價連續兩日站穩每錢13,000元以上。（圖：臺銀網站）

今（3）日早盤，黃金現貨價續漲 1.5%，報每盎司 3526.70 美元；紐約 12 月黃金期貨則率先衝破 3600 美元。黃金今年來累計漲幅已接近 34%，成為 2025 年表現最亮眼的資產之一。

‌



分析師表示，黃金漲勢主要受益於央行持續買盤、美元疲軟、地緣政治緊張與貿易摩擦等四大因素，推升避險需求。本週五即將公布的美國 8 月非農就業報告，也將成為市場判斷降息幅度的重要依據。

此外，根據臺灣銀行今 (3) 日發布最新的金市日報，metalsdaily.com 指出，資產代幣化黃金透過將實體黃金上鏈，以區塊鏈代幣形式發行，市值已飆破 25.7 億美元，由於代幣化黃金在跨境支付、供應鏈金融乃至資產證券化領域發揮關鍵作用，大幅簡化流程、提升流動性，並進一步鞏固黃金在數位時代的資產地位。

此外，多家國際投行同步上調金價預測。德銀遠東投信表示，已將金價預估值提高至每盎司 3700 美元，高盛與瑞銀（UBS）也看好金價後市，高盛預估年底金價有望升至 3700 美元，UBS 則認為金價在 2026 年中前仍具上行空間。

除了黃金現貨，富蘭克林證券投顧指出，黃金與金礦股相關性相對較低，投資黃金基金不僅能享受避險效果，也能受惠於金礦企業在高金價環境下的獲利成長。今年以來，國內外黃金基金多數繳出雙位數漲幅，明顯領先傳統債券型基金，顯示投資人對黃金資產的需求穩步提升。

FT 黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德（Steve Land）指出，黃金供應成長緩慢，遠低於主要貨幣的供應速度，加上地緣政治風險與非美元貿易活動增加，黃金作為金融工具的角色日益重要。金礦股方面，基金將持續維持近八成持股為中小型金礦股，並看好併購潮帶來的成長動能。