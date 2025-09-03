中國將試免簽 俄羅斯旅遊業聯盟：令人驚喜的消息

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-03 08:27

中國外交部發言人郭嘉昆周二（2 日）宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

中方決定擴大免簽國家範圍，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。（圖：Shutterstock）

據《環球時報》報導，俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過 30 天，可免辦簽證入境。

當前中俄兩國民眾「雙向奔赴」旅遊熱潮高漲。中國駐俄羅斯大使館的數據顯示，2024 年中國內地居民首站赴俄羅斯旅遊達到 103.94 萬人次，年增 209.3%。2024 年中國內地接待俄羅斯入境遊客 150.35 萬人次，年增 115.1%。

據《俄羅斯報》周二報導，俄羅斯旅客對前往中國的興趣日益濃厚，該政策有望使赴華旅客大幅增加。

俄羅斯旅行社協會副主席穆拉迪安表示，最新政策帶來的利多遠超預期。目前赴華旅遊、經商等俄羅斯民眾的數量迅猛增長，此舉預估將使赴華旅客流量再增加 30% 至 40%。

據《俄新社》報導，俄羅斯旅遊業聯盟周二說，中方此舉是「令人驚喜的消息」，將進一步改變俄羅斯遊客對赴華旅遊的態度，可望顯著增加對自俄赴華航班的需求。

目前兩國航空公司每周共營運約 230 個航班，最受俄羅斯遊客歡迎的目的地主要為三亞、上海、北京、廣州、香港等地。