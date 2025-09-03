鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-03 11:20

‌



香港恒生指數 HSI) 今 (3) 日開盤上漲 0.64%，恒生科技指數(HSTECH) 同步走升，漲幅達 0.99%，港股科技族群再度成為市場關注焦點。今年以來，港股科技類股憑藉估值優勢與成長確定性，率先引領中國資產價值重估，成為全球資金增配中國科技資產的核心標的。

1兆港元！南向資金今年買爆港股創歷史天量 科技股成吸金王（圖：Shutterstock）

截至昨日，中國南向資金 2025 年以來淨買入金額突破 1 兆港元，創下歷史紀錄。此前，阿里巴巴公佈財報後股價大漲 18%，成功帶動港股科技股整體回暖，也進一步強化了市場對科技股的信心。

‌



近期，多家科技巨頭陸續公佈亮麗財報，成為推動市場向上的重要催化劑。上周五 (8 月 29 日)，阿里巴巴公佈 2026 財年第一財季業績，實現收入 2476.52 億元人民幣，其中阿里雲表現尤為突出，季度收入年增 26% 至 333.98 億元，增速創下近三年新高，AI 相關收入更是連 8 季實現三位數增長。阿里巴巴還宣佈，未來三年將投入 3800 億元用於 AI 資本開支，並已制定供應鏈「備案」，確保投資計畫不受全球 AI 晶片供應及政策變化的影響。

此外，有市場消息傳出阿里巴巴正研發一款新型 AI 晶片，目標是填補輝達在中國市場的空缺，目前該晶片已進入測試階段，可廣泛應用於 AI 推理任務，並與輝達產品相容。

除阿里巴巴外，其他科技龍頭表現同樣亮眼。騰訊今年次季營收 1845 億元人民幣，年增 15%，季增 2%，遊戲與廣告業務成為主要增長動能；網易第二季營收亦年增 9.4% 至 279 億元人民幣，經調整經營利潤 100 億元，年增 24%，京東第二季營收 3566 億元人民幣，年增率 22.4%，大幅超出市場預期。

資金面上，南向資金今年以來持續大舉流入港股市場，今年上半年累計淨流入逾 6870 億港元，昨日突破 1 兆港元大關，遠超去年全年水平，其中 8 月 15 日單日淨流入高達 358.76 億港元，創下歷史紀錄。

與此同時，港股上市公司今年迄今實施的庫藏股規模突破千億港元，科技與金融股成為回購主力。騰訊以約 405.93 億港元的回購金額居首，快手、嗶哩嗶哩、美團等也啟動數億港元級別的回購計畫。

分析人士指出，港股價值重估的動能主要來自三大方面：一是產業格局的深度調整，科技與消費已成為港股主體，取代過往金融地產的主導地位；二是全球資本再配置，中國資產在美元波動加劇背景下成為避風港，外資長線資金正逐步回流；三是估值體系的重塑，恒生指數本益比已回升至 11.5 倍，仍具上升空間。