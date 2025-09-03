鉅亨網新聞中心 2025-09-03 10:27

高盛流動性分析團隊最新報告指出，隨著美股進入歷史上表現最疲軟的 9 月，市場面臨多重挑戰，並警告，投資人應高度警惕 9 月的「季節性恐慌」，並密切關注 CTA 基金的部位動向，因為這將是決定市場短期走向的核心變數。

9月美股大魔王！高盛警告：小心CTA基金炸出736億美元賣壓。(圖:shutterstock)

報告稱，作為過去數月市場上漲動力的 CTA（商品交易顧問）基金，其持股已達到 100% 滿倉狀態，這不僅意味著後續缺乏新資金流入的支撐，更可能在市場下跌時引發高達 736.9 億美元的龐大拋售，構成不對稱的下行風險。

這份名為《季節性逆風與 CTA 的「定時炸彈」》的報告詳細分析了當前市場的脆弱性與潛在穩定因素。

高盛回顧自 1928 年以來的數據，9 月是標普 500 指數表現最差的月份，平均報酬率為負 1.17%。特別是 9 月下半月，是全年表現最糟糕的兩週，平均報酬率低至負 1.38%。在這樣一個本就充滿挑戰的季節性背景下，過去支撐市場上漲的 CTA 基金已耗盡購買力，無疑讓前景更加嚴峻。

高盛模型顯示，CTA 的美股部位已達到了 100% 的「滿倉」水準。這意味著其購買力已從 7 月的 276.6 億美元驟降，預計 9 月全月的美股購買量將進一步萎縮至僅 29.6 億美元。

更令人擔憂的是，一旦市場轉向，CTA 基金可能被迫平倉，引發大規模拋售。模型預計，若市場深度下跌，CTA 可能在未來一個月內瘋狂拋售高達 2,179.2 億美元的全球股票，其中美股佔據 736.9 億美元。

●市場內部結構提供緩衝

儘管宏觀背景充滿挑戰，高盛指出市場並非毫無支撐。報告強調，當前市場的內部結構力量將起到關鍵的「穩定器」作用，預計能使大盤指數層面的波動保持溫和，並抑制下跌深度。

首先，儘管市場情緒謹慎，但機構投資人的整體部位仍相對溫和。高盛的情緒指標顯示為負，表明從歷史資金流來看，多數投資者群體仍有加倉空間，這使得市場的任何下跌都可能較為溫和。對沖基金的淨槓桿率在 8 月基本持平，處於 5 年維度中的較低水平，顯示其方向性押注意願不強。

高盛判斷，除非出現重大的基本面衝擊，當前溫和的部位水準將使得任何回檔都相對「溫和且短暫」。

其次，市場內部結構顯示出兩大穩定力量：交易商創紀錄的多頭敞口以及個股與大盤極低的相關性。交易商正處於創紀錄的多頭伽馬狀態，這意味著他們將成為市場波動的「吸收器」，在市場下跌時買入、上漲時賣出，從而將指數限制在一定區間內。

同時，市場相關性處於近三十年來的低點，顯示個股走勢高度分化，這有利於投資人通過精選個股來規避系統性風險。

不容忽視「現金為王」的現況

報告也指出市場參與者之間的顯著分化。高盛的主經紀商業務數據顯示，對沖基金正在以前所未有的力度輪動至新興市場股票，尤其是中國資產。這表明在全球市場面臨挑戰之際，部分資本正積極尋求新的配置機會。

同時，儘管散戶在個股交易中日益活躍，但其資金主力仍忠實地流入被動型基金，導致資金高度集中於如「科技七巨頭」等大型科技股。