鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-03 13:30

‌



美國聯邦法官 Amit P. Mehta 周二 (2 日) 裁定，Google 無需出售其 Chrome 瀏覽器及 Android 操作系統業務。此判決讓 Google 免於遭受最嚴厲的懲罰，母公司 Alphabet(GOOG-US) 因此盤後大漲逾 6%，但這在業界領袖之間引發了複雜且分歧的反應。

Google反壟斷案判決未要求分拆 競爭對手：壟斷行為恐將持續(圖:shutterstock)

法院裁決要點

‌



這起由美國司法部及多個州於 2020 年發起的訴訟，指控 Google 非法壟斷線上搜尋市場。2024 年，Mehta 法官已裁定 Google 確實違反了反壟斷法，稱其為「一個壟斷者，並以壟斷者的姿態維持其壟斷地位」。

在最新的補救措施裁決中，法官 Mehta 雖然未要求 Google 進行業務分拆，但施加了其他限制。根據這份長達 230 頁的判決書，Google 將被禁止簽訂任何關於其搜尋引擎和應用程式獨家分銷的合約。此外，判決還強制要求 Google 必須與競爭對手分享用戶互動數據和搜尋索引等關鍵資訊。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 先前曾警告，司法部提議的補救措施實質上等同於「事實上的業務剝離」，並可能產生「許多意想不到的後果」。

批評者失望：判決力道不足

對於這項判決，許多 Google 的競爭對手和批評者表示失望，認為這些補救措施不足以解決 Google 的壟斷問題。

DuckDuckGo 執行長 Gabriel Weinberg 在社群平台 X 上表示，他認為法院的命令無法「迫使必要的改變」來應對「Google 的非法行為」。他指出，Google 仍將被允許利用其壟斷地位，包括在 AI 搜尋領域，來阻礙競爭對手，最終受害的將是消費者。溫伯格呼籲國會介入，迫使 Google 在一個公平的環境中競爭。

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 則用更尖銳的言詞評論道，Google 雖然輸掉了官司，卻在補救階段「大獲全勝」。他諷刺地說：「他們可以繼續從事所有法院認定為非法的行為，只是增加了一些新的數據共享義務。」

新聞 / 媒體聯盟 (News/Media Alliance) 執行長 Danielle Coffey 稱這次判決是一個「錯失的機會」。她表示，新聞機構希望能夠選擇不讓其內容出現在 Google 的 AI 生成摘要中，同時又不從搜尋結果中完全消失，但判決並未包含這項內容。Coffey 指出，AI 摘要的本質是直接回答用戶問題，而非將流量導向原始內容來源，這使得優質新聞的收入來源受到威脅。

支持者與 Google 的回應

另一方面，也有支持者認為法官的裁決是審慎的。

科技產業聯盟「進步商會」創辦人 Adam Kovacevich 在 X 上發文稱，儘管「長期的 Google 仇恨者」希望看到「異想天開的補救措施」，但 Mehta 法官的決定是「深思熟慮的」。他指出，法官在裁決中多次引用了微軟案的先例，強調補救措施必須「針對造成問題的錯誤行為本身」。

Kovacevich 還提到，法官在判決書中花了 29 頁的篇幅討論 AI 領域的競爭如何威脅到傳統搜尋引擎，這提醒人們「競爭創新就像一隻兔子，而反壟斷法則是烏龜」。

Google 在判決後發表聲明，認為這項決定是對 AI 如何改變產業的回應，因為 AI 為人們提供了更多尋找資訊的方式。Google 重申其自 2020 年以來的立場：「競爭是激烈的，人們可以輕易選擇他們想要的服務。」因此，他們對法院最初在 2024 年 8 月裁定其負有責任的決定表示強烈反對。