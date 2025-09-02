鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-02 09:30

‌



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（1 日）表示，他有信心最高法院將支持總統川普援引《1977 年國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所實施的廣泛關稅措施，並強調若法院最終不支持，川普政府已準備其他替代方案。

美財長認為最高法院將維護川普IEEPA關稅合法性！但強調還有B計劃。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝森特指出：「我相信最高法院會維護總統使用 IEEPA 的權限。」他補充，即便 IEEPA 被推翻，仍有其他法律工具可以動用，只是效率和威力不如 IEEPA。

‌



根據貝森特，其中一項可能的替代措施，是 1930 年《斯姆特－霍利關稅法》（The Smoot-Hawley Tariff Act）第 338 條。該條款允許總統對來自歧視美國貿易的國家徵收高達 50% 的關稅，期限為五個月。

上週五，美國聯邦巡迴上訴法院以 7 比 4 裁決，認定川普所實施的大部分關稅屬於違法。但法院同時允許這些關稅暫時維持至 10 月 14 日，以便川普政府向最高法院提出上訴。

裁決針對川普在四月推動的「對等關稅」，以及二月對中國、加拿大及墨西哥加徵的特定關稅，後者主要針對阻止含有芬太尼的進口。

不過，以其他法律依據頒布的關稅，如鋼鐵與鋁材加徵措施，並未受到影響。

川普團隊堅稱，這些關稅的合法性來自 IEEPA。該法賦予總統在國家緊急狀態下，針對「異常且重大威脅」採取行動的權力。

貝森特指出，每年約有 7 萬名美國人因芬太尼過量死亡，這足以構成國家緊急狀態。他直言：「如果這不是國家緊急狀態，那什麼才是？」

他並透露，將於週二（2 日）或週三（3 日）提交給最高法院的法律文件，將著重說明美國多年來的貿易逆差不斷擴大，已經逼近臨界點，若不及時處理，恐引發更嚴重的經濟危機。