鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至11.69元，預估目標價為237.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.96元下修至11.69元，其中最高估值15.69元，最低估值10.25元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.69(15.69)
|16.63
|20.05
|19.56
|最低值
|10.25(10.25)
|12.35
|13.83
|16.84
|平均值
|11.97(12.03)
|14.26
|16.44
|18.16
|中位數
|11.69(11.96)
|14.25
|16.3
|18.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.66億
|26.75億
|30.76億
|31.94億
|最低值
|17.68億
|20.33億
|22.51億
|25.31億
|平均值
|21.96億
|23.69億
|26.66億
|28.51億
|中位數
|22.58億
|24.53億
|26.93億
|28.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.74
|5.69
|8.81
|10.65
|9.30
|營業收入
|5.52億
|9.37億
|13.61億
|18.73億
|18.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
