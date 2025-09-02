search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至11.69元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.96元下修至11.69元，其中最高估值15.69元，最低估值10.25元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.69(15.69)16.6320.0519.56
最低值10.25(10.25)12.3513.8316.84
平均值11.97(12.03)14.2616.4418.16
中位數11.69(11.96)14.2516.318.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.66億26.75億30.76億31.94億
最低值17.68億20.33億22.51億25.31億
平均值21.96億23.69億26.66億28.51億
中位數22.58億24.53億26.93億28.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.745.698.8110.659.30
營業收入5.52億9.37億13.61億18.73億18.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPAC

