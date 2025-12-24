search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估下修至4.77元，預估目標價為238.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元下修至4.77元，其中最高估值8.1元，最低估值2.1元，預估目標價為238.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.1(8.1)11.1412.2117.09
最低值2.1(2.1)7.548.9611.45
平均值5.21(5.3)8.7610.7213.33
中位數4.77(5.25)8.4910.7412.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值232.67億283.25億289.14億317.61億
最低值157.93億183.47億190.82億189.67億
平均值193.77億228.63億243.30億236.52億
中位數191.53億226.97億259.74億226.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.30-2.69-3.263.587.00
營業收入110.62億132.13億178.37億155.43億193.77億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


