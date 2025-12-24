鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估下修至4.77元，預估目標價為238.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元下修至4.77元，其中最高估值8.1元，最低估值2.1元，預估目標價為238.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.1(8.1)
|11.14
|12.21
|17.09
|最低值
|2.1(2.1)
|7.54
|8.96
|11.45
|平均值
|5.21(5.3)
|8.76
|10.72
|13.33
|中位數
|4.77(5.25)
|8.49
|10.74
|12.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|232.67億
|283.25億
|289.14億
|317.61億
|最低值
|157.93億
|183.47億
|190.82億
|189.67億
|平均值
|193.77億
|228.63億
|243.30億
|236.52億
|中位數
|191.53億
|226.97億
|259.74億
|226.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.30
|-2.69
|-3.26
|3.58
|7.00
|營業收入
|110.62億
|132.13億
|178.37億
|155.43億
|193.77億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估下修至5.19元，預估目標價為243.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估下修至5.52元，預估目標價為243.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為237.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為237.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇