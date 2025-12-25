search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.13元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.17元上修至-1.13元，其中最高估值-0.86元，最低估值-1.46元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.86(-0.86)-0.590.521.39
最低值-1.46(-1.46)-1.9-1.471.03
平均值-1.12(-1.14)-1.26-0.481.23
中位數-1.13(-1.17)-1.33-0.531.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,400萬4.66億18.16億27.03億
最低值374萬600萬5,200萬8.73億
平均值1,485萬1.41億7.66億20.56億
中位數1,511萬8,000萬7.41億23.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.76-1.26-1.425.23-0.24
營業收入2,380萬5,529萬6,128萬1.25億2,905萬

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSROIV

相關行情

台股首頁我要存股
Roivant Sciences Ltd22.5+0.22%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty