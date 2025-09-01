鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信TEF-US的目標價調升至5.26元，幅度約3.06%

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對西班牙電信(TEF-US)提出目標價估值：中位數由5.11元上修至5.26元，調升幅度3.06%。其中最高估值6.29元，最低估值3.98元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予西班牙電信評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀5位。

西班牙電信今(1日)收盤價為5.35元。近5日股價下跌3.06%，標普指數下跌0.1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


