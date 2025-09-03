鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為9.75元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.65元，其中最高估值1.12元，最低估值0.32元，預估目標價為9.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.12(1.12)
|0.9
|1
|最低值
|0.32(0.32)
|0.45
|-0.66
|平均值
|0.71(0.68)
|0.73
|0.71
|中位數
|0.65(0.64)
|0.74
|0.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|174.81億
|183.11億
|192.24億
|177.35億
|最低值
|155.21億
|162.45億
|172.78億
|177.35億
|平均值
|162.24億
|170.54億
|179.32億
|177.35億
|中位數
|161.49億
|169.44億
|178.39億
|177.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|營業收入
|129.98億
|145.48億
|155.77億
|173.88億
|162.00億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
