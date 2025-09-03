鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為9.75元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.65元，其中最高估值1.12元，最低估值0.32元，預估目標價為9.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.12(1.12)0.91
最低值0.32(0.32)0.45-0.66
平均值0.71(0.68)0.730.71
中位數0.65(0.64)0.740.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值174.81億183.11億192.24億177.35億
最低值155.21億162.45億172.78億177.35億
平均值162.24億170.54億179.32億177.35億
中位數161.49億169.44億178.39億177.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.62
營業收入129.98億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

