甲骨文向美國政府提供75%軟體折扣！雲端服務大降價爭取聯邦採購
鉅亨網編譯莊閔棻
甲骨文 (ORCL-US) 近日宣布，正在降低其為聯邦政府提供的資料庫軟體和雲端運算服務的成本，成為最新一家向川普政府提供重大折扣的科技企業。
根據《華爾街日報》報導，美國聯邦總務署（GSA）指出，甲骨文將為政府機構提供其授權型軟體（包括資料庫和分析軟體）高達 75% 的價格優惠，並在今年 11 月底前，針對雲端服務也提供「大幅折扣」。
儘管甲骨文未透露雲端服務具體折扣幅度，但此優惠方案還涵蓋向政府部門提供 AI 技術服務，以及協助現有 IT 系統順利轉移至雲端的技術支援。
甲骨文與 GSA 的協議可能有助於提升其雲端平台在政府各部門的採用率，使其成為一項戰略舉措。目前該公司正與其他科技巨頭爭奪聯邦 IT 資金。
美國政府積極與各雲端供應商談合作
GSA 表示，這是政府首次與大型科技企業簽署能讓整個聯邦政府共享雲端基礎建設折扣的協議。GSA 透露，目前正與其他雲端供應商談判中，未來可能會有更多類似合作。
在甲骨文之前，包括賽富時 (CRM-US) 、Google(GOOGL-US) 、Adobe (ADBE-US) 和 Elastic (ESTC-US) 等公司也已向聯邦政府提供大幅優惠。
GSA 指出，此舉目的是「整合聯邦採購權力，為納稅人爭取最佳價格」。例如，Salesforce 曾將 Slack 政府版的價格調降高達 90%，而 Google 的協議則集中在軟體而非雲端基礎設施上。
符合川普削減開支政策 DOGE 政策仍持續推進
這項策略是川普政府持續推動聯邦承包商節省成本的一環。儘管馬斯克已退出政府效率部（DOGE），白宮官員強調，整體的節支與效率提升行動仍在持續。
甲骨文也積極擴展與政府合作，自 2022 年與亞馬遜 (AMZN-US) 、Google、微軟 (MSFT-US) 一同獲得美國國防部大型雲端合約後，便持續在聯邦雲端市場佔有一席之地。
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