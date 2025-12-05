微軟7月起調漲Office商用訂閱 企業版最高漲13%
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (4 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 宣布，7 月 1 日起調漲企業和政府客戶的 Office 軟體訂閱價格。這是微軟商用 Office 訂閱自 2022 年後再度調漲，各方案漲幅從 8% 到 13% 不等。
微軟 Office 應用程式包括 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook，近年面臨 Google (GOOGL-US) 愈來愈強的競爭。
微軟 365 和 Copilot 企業副總裁 Nicole Herskowitz 在部落格文章中說，微軟持續投資和創新，過去一年在 Microsoft 365、安全性、Copilot 和 SharePoint 推出超過 1,100 項新功能，這些新功能為軟體增加了價值。
微軟商用 Office 訂閱漲價不常見。2011 年推出 Office 365 訂閱以來，僅在 2022 年漲過一次。微軟 2020 年將 Office 365 改名為 Microsoft 365，今年 1 月調漲消費者版價格後，這次輪到商用版。
微軟提供兩種商用訂閱：Office 365 訂閱包含生產力應用程式，Microsoft 365 訂閱價格較高，還包括 Windows 作業系統更新。
商用版價格調整
以下是商用版價格變動：
中小企業：
- Microsoft 365 Business Basic 每人每月 7 美元，原為 6 美元
- Microsoft 365 Business Standard 每人每月 14 美元，原為 12.5 美元
- Microsoft 365 Business Premium 維持 22 美元
企業：
- 入門級 Office 365 E1 維持 10 美元
- Office 365 E3 從 23 美元漲 13% 至 26 美元
- 含 Windows 的 Microsoft 365 E3 從 36 美元漲 8% 至 39 美元
- 完整功能 Microsoft 365 E5 從 57 美元漲至 60 美元
第一線員工（如收銀員）：
- Microsoft 365 F1 從 2.25 美元漲至 3 美元
- Microsoft 365 F3 從 8 美元漲至 10 美元
美國國防部等政府客戶也將面臨類似漲幅。
值得注意的是，各訂閱方案都不含每月 30 美元的 Microsoft 365 Copilot 附加功能，這項功能使用生成式 AI 模型。《CNBC》上周報導，部分企業已廣泛部署 Copilot，但也有不少企業仍在觀望。
雖然許多企業實際支付價格會低於定價，但微軟已縮減對部分客戶的大量採購折扣。
微軟上一會計年度第一季營收 777 億美元中，近 43% 來自包含 Office 的生產力和業務流程部門。該公司 10 月表示，Microsoft 365 商用雲端服務營收成長 17%，用戶數成長 6%，主要來自中小企業和第一線員工產品。
