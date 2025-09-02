股票代幣「誤導」投資人？監管機構警告：你不會是股東！

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-09-02 10:40

根據《路透》報導，監管機關指出，基於區塊鏈的股票代幣（tokenised stocks）可能導致投資人誤解，因為購買這類資產通常不會讓投資人成為標的公司的股東，使投資者面臨潛在風險。

股票代幣是一種區塊鏈資產，其價格與上市公司股票掛鉤。近期，經紀平台 Robinhood (HOOD-US) 已在歐盟推出股票代幣交易，而加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 也正在積極進入這一新興市場。

歐洲證券及市場管理局（ESMA）執行董事 Natasha Cazenave 就在杜布羅夫尼克會議上指出，部分金融科技公司推出的產品，使投資人可以接觸上市股票或以企業股票為抵押的區塊鏈衍生品，這些股票通常透過特殊目的實體持有。

Cazenave 強調：「這些股票代幣雖然提供隨時交易與可分割化的便利，但通常不賦予持有者股東權利。」

她補充說：「這可能會造成投資者誤解的特定風險，凸顯了資訊透明與投資保障的重要性。」

監管與專家警告

ESMA 的立場與世界交易所聯合會（WFE）呼籲一致。WFE 表示，股票代幣可能增加投資風險，並危害市場完整性。

WFE 警告稱，這些代幣被當作傳統股票向投資者出售，但實際上並不具備真實股權特徵。

WFE 執行長 Nandini Sukumar 表示，這種行銷方式可能誤導投資人，不僅影響信任，也會損害公司聲譽。若代幣價格崩盤或呈現不實資訊，可能引發連鎖反應，削弱整個市場信心。

因此，WFE 已敦促監管機構立即採取行動，包括將現行證券法適用於代幣化產品、建立健全所有權與託管法律框架，以及嚴格規範將代幣等同於真實股票的宣傳。

專家補充表示，儘管代幣化資產具有創新性，但其結構脆弱、法律模糊。一旦平台破產或交易凍結，代幣持有者將面臨重大投資風險。