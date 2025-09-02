鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-02 15:10

金融服務平台 Robinhood(HOOD-US) 與體育博弈巨頭 FanDuel 近期推出了「事件合約」(event contracts)，這款新產品模糊了體育博弈與股票交易的界線。事件合約允許用戶對特定事件進行「是」或「否」的二元選擇，例如預測美式足球比賽勝負或黃金價格走勢。

Robinhood與FanDuel推出事件合約 模糊體育博弈與股票交易界線

這項產品被歸類為既非賭注也非投資，處於監管的灰色地帶。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 負責對其進行監管。

根據 Mizuho 銀行 2025 年的一項調查，三分之二的 Robinhood 用戶同時也使用 FanDuel 等行動體育博弈平台，這顯示了事件合約對公司的吸引力。Robinhood 的目標是成為「一站式商店」，將所有金融交易整合到一個平台。

然而，事件合約的推出引發了廣泛的擔憂和法律糾紛。美國博弈協會 (AGA) 認為，體育事件合約本質上屬於賭博，應受賭博法規而非金融「漏洞」監管。NBA 等主要體育聯盟，也高度關注體育預測市場可能帶來的誠信風險。

目前，該產品面臨的法律和監管環境仍不明朗。Robinhood 和 FanDuel 等公司主張 CFTC 的專屬管轄權優先於州級博弈監管機構。內華達州正因此與預測市場平台 Kalshi 及合作夥伴 Robinhood 陷入訴訟。

專家預計事件合約產品將迅速演變，但市場在消費者保護和市場誠信方面的問題仍未解決，CFTC 也尚未提供明確的指導。