鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-02 11:10

‌



今 (2) 日早上數據顯示，中國 A 股市場融資融券餘額達 2 兆 2969.91 億元(人民幣)，一舉突破 2015 年高點 2.2728 兆元，創下歷史新高。這項數據引發市場廣泛關注，標誌著 A 股市場兩融業務發展進入新階段。

歷史新高！中國A股融資融券餘額逼近2.3兆人民幣 改寫2015年高點（圖：Shutterstock）

此前，A 股兩融餘額 8 月 6 日超過 2 兆元，時隔十年重新站上這一關口，之前史上最高點出現在 2015 年 6 月 18 日，當時 A 股正處於一輪上漲行情中。

‌



中信證券明明指出，本輪兩融餘額雖回升，但起點更高、上行斜率更緩，與 2014 年至 2015 年「槓桿加速」的階段性特徵明顯不同，僅憑「兩融」衝高來判定行情性質或拐點，存在「刻舟求劍」的風險。

今年以來，兩融餘額呈現逐步成長態勢。今年 1 月 2 日為 1.86 兆元，迄今成長超過 4000 億元。從更長時間維度來看，2024 年初是 1.66 兆元，2023 年初為 1.55 兆元，2022 年初是 1.83 兆元，2021 年為 1.64 兆元。2015 年兩融餘額短暫突破 2 兆元後回落，甚至一度低於 1 兆元。

具體來看，自 8 月 22 日以來，「兩融」餘額連續增加，多個交易日實現成長，期間 24 股獲得融資淨買入超過 10 億元，勝宏科技、寒武紀跟新易盛居前，分別為 56.68 億元、46.48 億元、41.4 億元。

根據歷史數據，滬深兩市「兩融」餘額突破 2 兆元的交易日迄今僅 49 次，2015 年多頭期間佔 30 次，今年來貢獻 19 次，8 月 13 日至 29 日連續 13 個交易日成交額與「兩融」餘額均超 2 兆元。

從兩融餘額佔 A 股流通市值比重看，9 月 1 日為 2.42%，低於 2015 年 6 月 18 日的 4.27%，「兩融」成交額佔 A 股成交額比重昨日為 11.66%，也低於 2015 年 6 月 18 日的 12.73%。

招商證券張夏認為，今年以來，「兩融」是重要增量資金正回饋機制，突破扭虧阻力位後，融資餘額流入規模擴大，推動市場上行。

浙商證券分析師廖靜池指出，2014 年至 2015 年「流動性多頭」增量資金流入速度更快，本輪流入速度較慢。