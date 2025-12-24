鉅亨網新聞中心 2025-12-24 16:38

香港股市於周三 (24 日) 上午窄幅震盪，隨後指數震盪走高後小幅回落。受聖誕節假期影響，港股於當日下午提早休市，並將在 12 月 25 日及 26 日全天休市。

截至收盤，恒生指數微幅收漲 0.17%，報 25808.79 點；恒生科技指數上揚 0.19%，報 5496.52 點。不過，國企指數與紅籌指數則略有下跌。

‌



然而，大型科技股表現分化，例如阿里巴巴下跌 0.82%，而騰訊控股則微漲 0.17%。個股方面，百奧賽圖 - B 因獲納入港股通標的證券名單，股價單日大漲 22.23%，有望提升其流動性及市場關注度。與此同時，航空股如中銀航空租賃跌超 2%，影視、鋰電池、創新藥等概念股日內表現低迷。

針對後市展望，機構普遍認為當前市場仍處於左側佈局區間。華泰證券指出，儘管市場對「春季躁動」的一致預期較強，但年底港股存在供需壓力，「聖誕行情」存在不確定性，認為明年第一季可能是勝率更高的階段。

中信建投則持樂觀態度，認為當前 AH 兩地正同步完成中期調整，部分優質港股資產已重新進入高性價比區間。在北水持續配置、盈利預期修復及海內外宏觀環境改善的共振下，港股正迎來一個不容忽視的歲末交易窗口。國投證券亦指出，臨近「聖誕行情」窗口期，AI 驅動的增長故事尚未結束，近期回調為長線資金提供了佈局良機。