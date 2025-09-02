鉅亨網新聞中心 2025-09-02 08:30

‌



莫迪 7 年來首度訪問中國與習近平會晤，象徵兩國緊張開始緩解，是中印關係的里程碑。具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周一 (1 日) 表示，習近平對莫迪說的三句話，尤其意味深長。

牛彈琴：習近平會莫迪 這三句話意味深長。(圖:shutterstock)

中印兩國的分量，風風雨雨的過去，微妙的國際背景，都凸顯了這次會面的非同尋常。細讀新華社通稿，中國領導人的一些話，很是語重心長。

‌



第一句，他告訴莫迪，做睦鄰友好的朋友、相互成就的伙伴，實現「龍象共舞」，應當是中印雙方的正確選擇。

這句話非常關鍵，基本上所有重要媒體都引用了。睦鄰友好、相互成就，不用多說，大家都懂。「龍象共舞」，既形象，也體現出對印度的尊重。這種尊重，我相信，從美國人身上，印度是不可能獲得的。

第二句，他告訴莫迪，只要把準了是合作夥伴而不是對手、互為發展機會而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠。

是合作夥伴，不是對手；互為發展機遇，不是威脅。我相信，莫迪多少聽進去了。所以，他鄭重表態：印中是夥伴而不是對手，共識遠大於分歧，印方願從長遠角度看待和發展兩國關係。

第三句，他告訴莫迪，要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。

這應該也是意有所指，不用太迴避，因為加勒萬河谷衝突，中印關係一度遭到嚴重衝擊。算起來，這也是莫迪 7 年來第一次訪問中國。中印畢竟是大國，利益廣泛交織，如果讓邊界問題定義整體中印關係，這樣的領導人，顯然太短視了。

所以，莫迪也鄭重表態：印方願同中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。

公平合理，雙方都能接受，至少莫迪的這個態度，還很務實很有建設性。

7 年後再訪中國，尤其是放在當下美國對印度大棒揮舞的大背景下，莫迪也感慨。三個小細節，資訊量很大。

1、會見完後，莫迪特意用中文發了一條推文：「我們一致認為保持邊境地區的和平與安寧十分重要，並重申了在相互尊重、互利共贏和相互體諒的基礎上加強合作的承諾。」

不是特別的會見，莫迪也不會用英文發推後，又特意發了條中文。

2、莫迪還用了一個詞，「富有成果」。對這次天津會見，莫迪應該會很滿意。

3、根據新華社的報導，莫迪也說，印中都堅持戰略自主和獨立外交，兩國關係不受第三方影響。