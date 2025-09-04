search icon



【Joe’s華爾街脈動】美國科技股因監管緩解而上漲；台灣股市則進入盤整

Joe Lu


對關鍵科技公司有利的法院裁決支撐市場情緒，但萎縮的製造業數據與疲弱的技術面，預示著選擇性的輪動

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美國科技股因監管緩解而上漲；台灣股市則進入盤整 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 3 日 美東時間


摘要
  • 全球市場呈現對比趨勢：由特定催化劑驅動的美國科技股強勢，正對照經濟減速的跡象以及台灣股市的盤整。
  • 美國一項對 Alphabet 和蘋果 (Apple) 有利的反壟斷裁決，可能為台灣的供應鏈創造催化劑；而台股加權指數 (TAI-EX) 則顯現技術性疲弱與類股輪動。
  • 美國公債殖利率因勞動市場降溫的跡象而回落，強化了聯準會降息的預期；而長天期殖利率則因全球財政壓力而維持在高位。
  • 美國和台灣的製造業 PMI 皆處於萎縮區間，證實了持續的工業放緩與謹慎的商業前景。
  • 美國政府撤銷台積電 (TSMC) 南京廠的「經驗證最終用戶」(Verified End User)資格，為此半導體龍頭帶來了特定的監管逆風。

美國超大型科技股在特定的監管緩解下反彈，掩蓋了更廣泛經濟基本面的持續疲弱。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

