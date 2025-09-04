Joe Lu 2025-09-04 08:24

‌



對關鍵科技公司有利的法院裁決支撐市場情緒，但萎縮的製造業數據與疲弱的技術面，預示著選擇性的輪動

【Joe’s華爾街脈動】美國科技股因監管緩解而上漲；台灣股市則進入盤整 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 3 日 美東時間

‌



摘要

全球市場呈現對比趨勢：由特定催化劑驅動的美國科技股強勢，正對照經濟減速的跡象以及台灣股市的盤整。

美國一項對 Alphabet 和蘋果 (Apple) 有利的反壟斷裁決，可能為台灣的供應鏈創造催化劑；而台股加權指數 (TAI-EX) 則顯現技術性疲弱與類股輪動。

美國公債殖利率因勞動市場降溫的跡象而回落，強化了聯準會降息的預期；而長天期殖利率則因全球財政壓力而維持在高位。

美國和台灣的製造業 PMI 皆處於萎縮區間，證實了持續的工業放緩與謹慎的商業前景。

美國政府撤銷台積電 (TSMC) 南京廠的「經驗證最終用戶」(Verified End User)資格，為此半導體龍頭帶來了特定的監管逆風。

美國超大型科技股在特定的監管緩解下反彈，掩蓋了更廣泛經濟基本面的持續疲弱。(全文未完)