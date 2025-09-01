鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為51.15元

總覽

印度總理莫迪：印度與中國合作維護世界經濟秩序穩定非常重要

歐洲多國齊批美國拒發巴勒斯坦簽證！阻撓出席聯合國大會引爭議

歐盟外長放話：俄羅斯不賠償烏克蘭損失 不可能拿回被凍結資產

〈台股風向球〉技術面過熱壓回 但多頭源源不絕進場 9月大盤有望續創高

一圖看懂 統籌分配稅款在吵什麼？財部親上火線說明：要解決爭議只能靠「它」