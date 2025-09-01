鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為51.15元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.3元，其中最高估值1.42元，最低估值0.01元，預估目標價為51.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.42(1.42)0.390.83
最低值0.01(0.01)-0.36-0.05
平均值0.37(0.37)-0.050.3
中位數0.3(0.28)-0.050.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.25億20.18億22.81億24.40億
最低值16.74億18.30億20.46億24.40億
平均值17.03億19.19億21.66億24.40億
中位數17.06億19.18億21.83億24.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.68-1.12-1.22-3.34-0.83
營業收入8.31億12.12億13.85億14.05億14.34億

詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

