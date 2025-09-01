鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為51.15元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.3元，其中最高估值1.42元，最低估值0.01元，預估目標價為51.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.42(1.42)
|0.39
|0.83
|最低值
|0.01(0.01)
|-0.36
|-0.05
|平均值
|0.37(0.37)
|-0.05
|0.3
|中位數
|0.3(0.28)
|-0.05
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.25億
|20.18億
|22.81億
|24.40億
|最低值
|16.74億
|18.30億
|20.46億
|24.40億
|平均值
|17.03億
|19.19億
|21.66億
|24.40億
|中位數
|17.06億
|19.18億
|21.83億
|24.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.68
|-1.12
|-1.22
|-3.34
|-0.83
|營業收入
|8.31億
|12.12億
|13.85億
|14.05億
|14.34億
詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
