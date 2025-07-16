鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADRGDS-US的目標價調升至46.96元，幅度約6.73%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至46.96元，調升幅度6.73%。其中最高估值68.68元，最低估值39.44元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予萬國數據服務ADR評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。
萬國數據服務ADR今(16日)收盤價為37.72元。近5日股價上漲6.73%，標普指數上漲0.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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