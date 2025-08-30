search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為77.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.34元下修至-0.37元，其中最高估值-0.11元，最低估值-0.77元，預估目標價為77.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.11(-0.11)1.271.722.07
最低值-0.77(-0.77)0.060.760.96
平均值-0.37(-0.36)0.81.281.52
中位數-0.37(-0.34)0.871.341.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.67億9.11億14.24億14.39億
最低值2.39億4.78億7.27億8.20億
平均值2.92億7.09億9.76億11.39億
中位數2.83億7.27億8.93億11.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.270.731.520.14-0.57
營業收入1.34億3.32億5.28億2.53億2.04億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

