鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為77.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.34元下修至-0.37元，其中最高估值-0.11元，最低估值-0.77元，預估目標價為77.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.11(-0.11)
|1.27
|1.72
|2.07
|最低值
|-0.77(-0.77)
|0.06
|0.76
|0.96
|平均值
|-0.37(-0.36)
|0.8
|1.28
|1.52
|中位數
|-0.37(-0.34)
|0.87
|1.34
|1.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.67億
|9.11億
|14.24億
|14.39億
|最低值
|2.39億
|4.78億
|7.27億
|8.20億
|平均值
|2.92億
|7.09億
|9.76億
|11.39億
|中位數
|2.83億
|7.27億
|8.93億
|11.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.27
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|營業收入
|1.34億
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
