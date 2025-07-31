鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至0.18元，預估目標價為46.96元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.18元，其中最高估值0.73元，最低估值-0.36元，預估目標價為46.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.73(0.73)
|0.27
|0.92
|0.07
|最低值
|-0.36(-0.65)
|-0.37
|-0.1
|0.07
|平均值
|0.2(0.13)
|-0.04
|0.3
|0.07
|中位數
|0.18(0.14)
|0
|0.21
|0.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.39億
|20.35億
|23.08億
|25.10億
|最低值
|16.79億
|18.96億
|21.22億
|24.83億
|平均值
|17.05億
|19.47億
|22.00億
|24.96億
|中位數
|17.01億
|19.40億
|21.84億
|24.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.68
|-1.12
|-1.22
|-3.34
|-0.83
|營業收入
|8.31億
|12.12億
|13.85億
|14.05億
|14.34億
詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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