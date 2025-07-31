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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至0.18元，預估目標價為46.96元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.18元，其中最高估值0.73元，最低估值-0.36元，預估目標價為46.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.73(0.73)0.270.920.07
最低值-0.36(-0.65)-0.37-0.10.07
平均值0.2(0.13)-0.040.30.07
中位數0.18(0.14)00.210.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.39億20.35億23.08億25.10億
最低值16.79億18.96億21.22億24.83億
平均值17.05億19.47億22.00億24.96億
中位數17.01億19.40億21.84億24.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.68-1.12-1.22-3.34-0.83
營業收入8.31億12.12億13.85億14.05億14.34億

詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGDS

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