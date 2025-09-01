蘇利文：4年白幹 當初拉的盟友 現在罵美國是「馬桶」

鉅亨網新聞中心 2025-09-01 14:30

美國對印度加徵的「懲罰性」關稅上周三（27 日）正式生效，兩道行政令疊加，印度關稅飆升至 50%，印度總理莫迪隨即被爆 4 次拒接美國總統川普的電話，轉頭啟動亞洲行，訪問中國和日本。

據《印度時報》等印媒上周六報導，對於川普針對印度的最新貿易措施，在拜登政府擔任國家安全顧問的蘇利文猛烈抨擊，稱這一大規模貿易攻勢不僅可能會毀掉美國多年來拉攏印度對抗中國的努力，還會把印度推向中國的懷抱。

他認為，川普的行為損害美國信譽，並給中國帶來外交優勢。

蘇利文提到，在盟友眼中，川普正將美國塑造成一個「巨大破壞者」。

「令人沮喪的是，過去 4 年我國花了大量時間與歐亞盟友協調一項集體戰略，以降低中國的風險。但現在我到訪這些國家，與那裡的領導人交流時，他們都在談論『對美去風險』。是的，他們現在將美國視為『最大破壞者』，一個『靠不住的國家』。」

他說：「你現在可以看到全球民意調查結果顯示，在很多國家，中國的受歡迎程度已超過美國…… 現在各國基本上都在說，「美國的全球品牌已經沖進馬桶了』。」

蘇利文特別指出，印度是體現川普政策失誤的典型案例。

他表示，美國一直在兩黨合作的基礎上，尋求與印度建立更深入戰略夥伴關係，核心目的之一便是制衡中國日益增長的影響力。

但川普突然加徵關稅的舉動，讓這些努力付諸東流。他說：「印度人會說：『好吧，看來我們得去趟北京，與中國人坐下來談談。因為我們必須對沖來自美國的風險。』」