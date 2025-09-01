美法院裁定東南亞太陽能豁免令違法 恐掀540億美元追稅風暴

鉅亨網新聞中心 2025-09-01 10:10

美國國際貿易法院正式裁定，美國總統拜登於 2022 年 6 月簽署的第 10414 號公告——一項暫停對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能電池與組件徵收關稅的兩年期措施，為非法行為。

這項判決不僅推翻了原先的豁免，更開啟了對暫停期間（2022 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日）進口產品追繳巨額關稅的大門，預估總額可能高達 540 億美元，對全球光電產業鏈造成深遠影響。

此次訴訟由兩家美國本土製造商 Auxin Solar Inc. 和 Concept Clean Energy Inc. 共同發起，旨在挑戰拜登政府關稅暫停令的合法性。

原告方認為，這項暫停令超出了總統的職權範圍，且美國商務部的實施行為違法，並指控此舉允許以過低價格的進口產品湧入美國市場，嚴重損害了國內太陽能製造業的利益。隨著法院判決原告勝訴，美國政府必須立即撤銷所有關稅暫停措施，並對在這段期間內尚未清關的進口商品徵收關稅。

支持這項訴訟的美國繁榮聯盟（Coalition for a Prosperous America）指出，追繳的關稅將為美國財政部帶來可觀收入，並為在市場競爭中處於劣勢的美國太陽能製造商創造「公平的競爭環境」。

然而，這項裁決對於太陽能開發商和進口商而言，無疑是個沉重打擊。業內分析師指出，許多在暫停期間進口了大量低價太陽能產品（其中相當部分被認為是來自中國製造商經東南亞轉口）的企業，可能面臨高達產品價值 200% 以上的追溯性關稅。

這筆突如其來的巨額開銷，不僅可能使部分太陽能專案從盈利轉為虧損，尤其是一些簽訂了長期固定電價協議的項目，更開創了一個令人不安的先例，為未來的貿易政策執行帶來極大的不確定性。

這場法律戰也揭示了拜登政府在「支持本土製造」與「推動能源轉型」兩大政策目標之間的兩難困境。最初的關稅暫停令，便是為了在保護國內產業的同時，確保有足夠低廉的太陽能產品供應，以加速實現其清潔能源的轉型目標。

然而，此次法院的判決，雖然在法律層面上是原告的勝利，但可能意外地減緩美國的能源轉型進程。

產業組織對此表達了擔憂。他們警告，巨額追繳關稅可能導致太陽能專案開發進度放緩，進而影響美國在 2035 年實現電力產業脫碳的宏大目標。儘管如此，這場法律戰尚未畫下句點。