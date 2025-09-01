鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-01 11:50

阿里巴巴 (09988-HK)今 (1) 日在港股開盤走高，股價漲逾 18%，有望創下自 2022 年 3 月以來的最大單日漲幅紀錄，主要受到阿里巴巴上周五 (8 月 29 日) 發布的 2026 財年第一季財報激勵。

阿里巴巴飆漲18%迎三年多最佳表現 電商巨頭如何用AI「重啟」兆元商業帝國？（圖：Shutterstock）

阿里巴巴在第一財季實現營收 2476.52 億元 (人民幣，下同)，剔除已出售業務影響，整體收入年增 10%，淨利 423.82 億元，年增 76%。

值得關注的是，阿里巴巴對 AI + 雲端服務的資本支出投入達 386 億元，年增率 220%，季增 57.1%，創單季歷史新高。阿里雲端業務營收年增 26%，創 3 年最大增幅，AI 相關產品收入連 8 季實現三位數年增率表現。

根據中信證券最新研究報告，阿里巴巴最新財報顯示其資本開支及雲端業務均實現高成長，AI 相關產品收入連 8 季實現三位數成長。在地緣政治對海外算力晶片供應的擾動下，阿里巴巴仍堅定投入 AI 基礎設施，國產 AI 晶片的自主可控進程正穩步推進，中國雲端廠商由 AI 需求驅動的資本開支將重回高速成長通道。

長期以來，AI 被視為阿里巴巴的核心技術基石，但最近的進展讓該公司 AI 能力從幕後的「技術儲備」走向前台的「商業奇點」。這一轉變的核心正是阿里巴巴自主研發的「通義」大模型家族。

阿里巴巴近期迎來顯著上漲，這一積極態勢背後反映出市場對阿里巴巴估值邏輯的重大轉變。此前，受宏觀經濟放緩和監管政策不確定性影響，阿里巴巴市值長期處於低位，市場對其存在「監管折扣」，如今隨著 AI 進展帶來股價飆升，標誌著市場開始給予阿里巴巴「技術溢價」。

華爾街分析師普遍認為，AI 大模型將成為阿里巴巴除電商和雲端運算外的第三個策略成長方面。它不僅能提升現有業務營運效率，還能催生全新商業模式和收入來源。在全球科技公司普遍追求「降本增效」的背景下，AI 大模型優勢顯著。在客戶服務、內容審核和物流規劃等環節，AI 介入可大幅減少人力投入，有效提升公司獲利能力。

過去兩年，投資人對中國科技巨頭信心不足，但阿里巴巴在 AI 領域的突破性進展傳遞出正面訊號，重塑了投資者信心，顯示公司仍在積極創新，技術基因未因外部環境而削弱。

不過，在中國 AI 大模型賽道上，阿里巴巴並非一枝獨秀，競爭異常激烈。百度憑藉「文心一言」，在中文自然語言處理領域累積了深厚技術優勢，且搜尋和內容生態佈局使得阿里巴巴在 To C 端擁有天然流量入口，華為依靠強大硬體實力和雲端運算基礎設施，打造的「盤古」大模型專注於 B 端客戶，在工業、醫療、礦業等垂直領域形成強大解決方案。

相較之下，阿里巴巴優勢在於龐大且多元化的商業生態，電商、雲端運算、物流、金融等業務場景都是 AI 落地的絕佳試驗田。這種「場景驅動」模式，使其大模型能更快迭代優化，形成難以複製的「護城河」。

阿里巴巴 AI 策略是商業模式的深刻重塑，該公司正從單純「賣貨平台」轉變為「提供智慧化服務」的綜合體，商家可藉助 AI 工具精準觸達用戶，消費者能獲得更個人化購物體驗。

同時，AI 大模型對算力的巨大需求將驅動阿里雲端業績成長，阿里雲將成為 AI 大模型訓練基地和向全球企業提供 AI 算力服務的「公共基礎設施」。此外，在 AI 技術加持下，阿里巴巴能更有效率拓展海外市場，實現精準在地化營運。