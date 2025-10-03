鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-03 20:40

‌



美國 AI 晶片獨角獸 Groq 正在加快其全球擴張的步伐。公司執行長 Jonathan Ross 表示，計畫在 2025 年新建十餘座資料中心，目標是超越今年已落成的 12 座。這家專門為運行人工智慧 (AI) 模型而設計晶片與軟體的公司，最新估值已達 69 億美元。

AI晶片獨角獸Groq加速全球擴張 明年擬建逾十座資料中心(圖:shutterstock)

Groq 的全球布局正迅速展開。目前，其資料中心已遍布美國、加拿大、中東和歐洲，並計畫在今年內於亞洲建立首個據點。Ross 強調，亞洲是一個關鍵市場，因為將近一半使用其技術的開發者來自該地區。

‌



他特別提到，印度因其對價格高度敏感的市場特性，成為一個重要的增長亮點，這也凸顯了 Groq 產品的成本效益優勢。

Groq 的技術核心在於其獨特的晶片架構。與傳統的圖形處理器 (GPU) 相比，Groq 的晶片採用嵌入式記憶體設計，使其能夠更快地生產與部署，同時消耗更少的能源。

不過，其產品專注於 AI 模型的「推理」(inference) 階段，也就是利用訓練完成的模型對新數據進行預測或得出結論，而非用於訓練模型本身。隨著 AI 產業對能源消耗的壓力日益加劇，Groq 正與多家新創公司一同尋求重新定義晶片架構，以應對這一挑戰。

市場對 Groq 產品的需求極為強勁，甚至已超過其目前的產能。今年稍早，Groq 在沙烏地阿拉伯簽下了一份價值 15 億美元的合約，用於擴展其基礎設施交付，但據 Ross 透露，當地的需求已經超過了供應能力。

他表示：「每次我們試圖透過增產來超額補償時，人們總是會以超出我們預期的更多需求讓我們感到驚訝」。

展望未來，Ross 預計會有更多企業為了在 AI 領域實現自給自足而嘗試自行研發晶片，但他認為成功的機率不高。

他預測：「儘管這些公司投入了數十億美元，但失敗率… 可能高達十之八九，甚至更高。」