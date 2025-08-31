鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-31 12:42

一個與美國總統川普家族深度綁定的加密貨幣項目正準備將其估值超過 400 億美元的代幣推向公開市場，此舉不僅是幣圈的重大事件，更被視為金融、政治與科技交會點上的標誌性時刻。

9月1日啟動交易！川普家族加密貨幣專案WLFI代幣將上市 400億美元估值引發全球矚目（圖：Shutterstock） ​

《華爾街見聞》報導，根據 World Liberty Financial 平台披露，這個由川普家族支持的去中心化金融項目，預計在 9 月 1 日正式啟動其 WLFI 代幣的公開交易，代幣生成事件 (TGE) 將在世界標準時間中午 12 點進行，該基於以太幣網絡的代幣 WLFI 將通過名為「Lockbox」系統進行分發。

WLFI 代幣的發行在市場上引發了巨大迴響。以該代幣期貨價格估算，完全稀釋估值已超過 400 億美元，光川普本人持有的代幣價值恐已超過 60 億美元。

這次發行正值川普家族在加密貨幣領域影響力日增之際，川普次子 Eric Trump 已加入合作夥伴 ALT5 Sigma 的董事會，這一系列動作吸引了大量投資者目光，也招致了密切的政治審視，項目的運作模式，尤其是其穩定幣的設計，正被置於美國加密貨幣監管演進的聚光燈下。

WLFI 代幣的核心控股實體 DT Marks DEFI LLC 與川普家族緊密關聯，控制著 225 億枚 WLFI 代幣。根據 Whales Market 數據，依據目前的期貨價格，川普個人持有的 157.5 億枚代幣價值料將超過 60 億美元，這一數字甚至超越了《Forbes》先前估算的 50 億美元淨資產，而這也暗示著川普的財富結構正發生顯著變化，數位資產正成為其重要組成部分。

WLFI 代幣的啟動與分發將遵循嚴格控制的兩步驟流程。投資人必須連接其加密錢包至官方網站，將 WLFI 轉入安全的智能合約中，方可自 9 月 1 日起解鎖持有份額。

Web3 安全公司 Cyfrin 已對相關智能合約進行審計，同時，預售錢包也經過驗證，以排除不合規地址。

報導指出，WLFI 代幣以「金融基石、市場博弈與宏觀敘事」三位一體的獨特設計吸引了市場關注，其根基在於生態內的穩定幣 USD1，根據獨立鑑證報告，支撐 USD1 的儲備金設計精巧且結構穩健，由在美國受到嚴格監管的託管機構負責，WLFI 僅作為品牌所有方，構建了關鍵的風險防火牆。

截至今年 6 月 30 日，約 22.07 億美元的儲備資產 100% 由高信用的真實世界資產構成，排除了演算法穩定幣特有的「死亡螺旋」風險。

在市場博弈層面，那斯達克上市公司 ALT5 Sigma 與 WLFI 達成策略合作，承諾將收購總價值高達 7.5 億美元的 WLFI 代幣，這筆巨額、靈活的資金被視為服務於 WLFI 長期目標的「策略調節器」。

WLFI 價值的最終錨點在於其與美國頂層監管導向的深度契合，被視為向全球監管機構展示「美國合規創新」的完美樣板，賦予其巨大的戰略價值。

然而，川普先前簽署的《GENIUS 法案》並未包含與利益衝突相關的防範條款，這也讓 WLFI 代幣的推出同時引發了外界對其背後潛在倫理問題的擔憂和檢視。