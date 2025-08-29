華爾街日報：美國、俄羅斯祕密會談能源合作

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-29 09:56

在美國阿拉斯加「川普會」之後，俄羅斯總統普丁表示，俄羅斯和美國可以展開更多商業合作——例如，在兩國太平洋海岸線之間。

美國、俄羅斯祕密會談能源合作。（圖：Shutterstock）

美國總統川普回應道：「我們期待合作。」

據《華爾街日報》周二（26 日）報導，這兩位領袖沒說的是：私下美俄兩國大型能源公司已經為恢復業務合作勾勒出路線圖，計劃在俄羅斯遠東沿海開採油氣田。

此事非常敏感，以至於在埃克森美孚內部只有寥寥數人知曉。這家美國石油巨頭的高層之一、資深副總裁 Neil Chapman，主導了埃克森美孚一方的會談。

消息人士說，在拜登和川普政府執政期間，埃克森美孚等公司已獲得美國財政部許可，可以與俄羅斯就擱淺資產進行談判。

一位白宮高階官員表示，埃克森美孚高層已向美國政府提出請求，希望在該公司重返俄羅斯的情況下得到政府支持。最近幾周，執行長伍德倫（Darren Woods）在白宮與川普討論埃克森美孚可能重返俄羅斯一事。

在 2022 年烏克蘭戰爭打響之後，埃克森美孚與莫斯科不歡而散，如果埃克森美孚能夠恢復在俄業務，無疑是雙方關係出現戲劇性和解。

作為西方最大石油生產商，埃克森在蘇聯解體後比大多數其他公司更深入進入俄羅斯市場，在俄烏戰爭爆發後撤離的過程也相應更為激烈。

「薩哈林 1 號」（Sakhalin-1）項目是埃克森美孚最大投資案之一，最初於 1995 年達成協議。埃克森美孚負責經營合資企業，並持有 30% 股份，同為股東的還有 Rosneft，以及日本和印度的公司。

烏克蘭戰爭爆發後，在西方企業紛紛撤離俄羅斯之際，埃克森美孚削減產量，並表示將出售股份，將其價值減記超過 40 億美元。俄方阻止埃克森美孚出售股份，隨後沒收該公司權益。

對克里姆林宮而言，吸引埃克森美孚回歸將是一大勝利；作為俄烏和平談判的一部分，俄方希望吸引西方投資，以穩定經濟。