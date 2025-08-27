鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-27 11:10

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）週二（26 日）表示，他本週將在紐約會見烏克蘭代表，並強調美國持續與俄羅斯進行對話，尋求結束莫斯科對烏克蘭的戰爭。

美國特使將於紐約會見烏克蘭代表！強調美方「每天」都與俄羅斯對話。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，威特科夫指出：「我這週將與烏克蘭方面會面。所以我將在紐約與他們會面，這是一個重要訊號。我們每天都與俄羅斯保持對話。」

對於俄羅斯總統普丁是否希望結束戰爭，威特科夫表示，他認為普丁已經做出了真誠的接觸努力，「他在阿拉斯加高峰會上確實表現出善意，但這是一個非常複雜的衝突。」

美國總統川普曾於 8 月 15 日在阿拉斯加與普丁會晤，並於 8 月 18 日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及北約和歐洲領導人舉行會談。

川普會後表示，澤倫斯基與普丁將先舉行雙邊會談，之後才可能進行包含川普的三邊會談。然而，澤倫斯基指出，俄羅斯正全力阻撓雙邊會談，而俄方則稱相關議程尚未準備好。