華為2025半年報解讀 利潤為什麼減少了？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-30 15:49

‌



上半年華為的淨利潤為371.95億元，較去年同期衰減32%。（圖：Shutterstock）

值得注意的是，上半年華為的淨利潤為 371.95 億元，較去年同期衰減 32%。

‌



《第一財經》指出，這種降幅從去年已經開始顯現，在今年年初揭露的 2024 年華為年報，年度淨利潤年減 28%。主要原因是 2020 和 2021 年華為分別處置超聚變和榮耀業務，相關資產處置收入陸續在過去併入華為報表，拉高了當年利潤。

華為沒有了處置子公司收入，財報能夠更加真實地體現業務發展狀況。

華為一名內部人士表示，在當前複雜的國際環境和市場條件下，雖然營收增速放緩，但華為各個業務板塊依然在建立抗風險的能力。

他也坦言，部分業務板塊還在投入期。

華為輪值董事長孟晚舟在年初曾提及，鴻蒙生態處於量變到質變的關鍵歷史節點，華為將持續做強根生態，圍繞鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲端運算等業務，面向生態夥伴開放平台能力。

此外，最近一、兩年是 AI 終端格局形成關鍵期。隨著模型推理能力在技術和成本上快速進步，AI 終端的滲透率會在較短時間內顯著提升。

華為常務董事、終端 BG 董事長余承東不久前也曾表示，僅鴻蒙作業系統，每年投入就超過 1 萬人，研發費用高達人民幣幾百億元，代碼達 1.3 億行，其中大部分由華為自主開發。