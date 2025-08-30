鉅亨網編譯羅昀玫 2025-08-30 05:59

‌



美國聯邦上訴法院於週五 (29 日) 裁定，川普總統的大部分全球關稅違法，此次裁決為川普政府在此關鍵案件中的二連敗。

美上訴法院裁定 川普全球關稅多屬「違法」(圖：REUTERS/TPG)

美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) 以 7 比 4 裁定，川普援引的法律，在他頒布最廣泛的關稅時，實際上並未授予他實施這些徵稅的權力。

‌



法院表示：「課徵如關稅之類的稅收核心權力，由憲法專屬賦予立法部門。關稅是國會的核心權力。」

上訴法院決定，判決將於 10 月 14 日生效，以給川普政府時間向美國最高法院提出上訴。

白宮發言人 Kush Desai 聲明表示：「總統關稅仍然有效，我們期待在此事上最終勝利。」

週五的裁決是川普政府在「V.O.S. Selections 訴川普案」中的第二次連敗。此案由兩起獨立訴訟合併而來，一起由 12 個州提起，另一起由五家美國小型企業提起。

此案是七起以上聯邦訴訟中進展最快的一宗，這些訴訟皆挑戰川普政府援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 來徵收大範圍關稅的合法性。

川普政府辯稱，IEEPA 賦予總統在國家緊急狀態下，可以在任何必要水準上，對特定國家徵收關稅，以應對國家安全威脅。

美國國際貿易法院 (Court of International Trade) 於 5 月底首次駁回了這一說法，並推翻川普依據 IEEPA 實施的關稅，包括其全球性的「對等性關稅」。

聯邦巡迴上訴法院隨後迅速暫停該裁決，等待川普的上訴審理，但在 7 月底的口頭辯論中，多名上訴法官對川普政府的論點表達了強烈懷疑。

在週五的裁決中，法院認定，涉及的爭議的關稅政策包括對加拿大、墨西哥和中國徵收的關稅「芬太尼防制關稅」、「對等關稅」和「全球關稅」超出了川普在 IEEPA 下的職權範圍。

這些關稅稅率高且頻繁變動，超出現行美國關稅體系規範，沒有設定明確的結束期限，缺乏必要的法律限制。

不過，此判決不影響基於其他法律授權的關稅，例如川普對鋼鐵與鋁材進口徵收的關稅。