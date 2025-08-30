立法者施壓奏效 Meta限制青少年AI聊天功能

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-30 04:37

‌



Meta因青少年安全爭議，暫時修改AI聊天機器人政策，禁止討論自殘等敏感話題。(圖:Shutterstock)

Meta 發言人證實，公司正訓練 AI 聊天機器人，使其不會對青少年討論自殘、自殺、飲食失調等主題，並避免可能不當的浪漫對話。聊天機器人將在適當時候引導青少年尋求專業資源。

‌



「隨著社群成長和技術演進，我們持續了解年輕人如何與這些工具互動，並相應加強保護措施，」公司聲明表示。

此外，Facebook 和 Instagram 的青少年用戶將只能存取用於教育和技能發展的特定 AI 聊天機器人。

參議員展開調查

這些「臨時變更」將在未來幾周內於英語系國家推出，持續時間未定。

上周，密蘇里州共和黨參議員 Josh Hawley 針對 Meta 展開調查，起因是路透社報導該公司允許 AI 聊天機器人與青少年進行「浪漫」和「感性」對話。

路透社引用 Meta 內部文件顯示，聊天機器人被允許與 8 歲兒童進行浪漫對話。Meta 發言人當時回應稱，相關例子「是錯誤的，與政策不符，已經移除」。

安全組織強烈批評

周四，非營利組織 Common Sense Media 發布 Meta AI 風險評估，建議 18 歲以下人士不要使用，因為該系統「積極參與規劃危險活動，同時拒絕合理協助請求」。

該組織執行長 James Steyer 表示：「這不是需要改善的系統，而是需要以安全為優先完全重建的系統。在基本安全缺陷解決前，任何青少年都不應使用 Meta AI。」