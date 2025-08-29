鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-29 18:36

新台幣兌美元近期陷入狹幅震盪走勢，市場觀望氣氛濃厚，今 (29) 日再度失守 30.6 元關卡，小貶 1.7 分，收在 30.605 元，為連 4 貶，並寫下近 4 個月以來的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.485 億美元。

〈台幣〉續貶收30.605元創近4月來收盤新低 8月狂貶6.89角。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天同步收周線及月線，本周累計貶值 2 分或 0.07%，周線連三黑；8 月累計狂貶 6.89 角或 2.25%，也創下 2022 年 10 月以來、近 3 年單月最大貶幅，在主要亞幣中表現偏弱。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.24%，韓元貶值 0.23%，新台幣小貶 0.06%，人民幣與日元皆升值 0.12%，新加坡幣亦升值 0.09%。

美元近期再次承壓，部分原因來自美國總統川普加強影響貨幣政策的行動，包括試圖撤換聯準會理事庫克 (Lisa Cook)。而庫克周四已提出訴訟，聲稱川普無權將她免職。