search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台幣〉股匯脫鉤 量能急凍連2貶收30.582元

鉅亨網記者陳于晴 台北


美國總統川普前所未見宣布解雇聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook)，再度引發市場對央行獨立性的擔憂，美元應聲走軟，新台幣兌美元匯率今 (27) 日陷入盤整，量能明顯萎縮，終場收在 30.582 元、貶值 2.7 分，台北及元太外匯市場總成交量僅 12.785 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉股匯脫鉤 量能急凍連2貶收30.582元。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元匯率連續第 2 日走貶，台股則上漲逾 200 點，站上 24500 點之上，呈現股匯脫鉤，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，使得匯價一度來到 30.535 元，不過，外資下午又擴大匯出，使得匯價轉貶收在全場最低 30.582 元，貶值 2.7 分。


觀察主要貨幣今天對美元表現，亞幣互有升貶，觀望氣氛濃厚，新加坡幣貶 0.16%、新台幣貶 0.09%、日元貶 0.04%；韓元則升值 0.09%，人民幣亦升 0.03%，整體來說波動都不大。

美國消費者信心在 8 月略微下滑，主要受到就業市場前景與收入預期轉弱影響，同時通膨憂慮再度升溫。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (26 日) 公布的調查顯示，消費者信心指數下滑 1.3 點至 97.4，高於市場預期的 96.5，但仍低於疫情前水準。

市場靜待本周五 PCE 通膨數據出爐，以及下周非農就業表現，將是 Fed 9 月評估是否降息的重要觀察指標。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計聯準會 9 月降息的機率達 85%。

文章標籤

新台幣匯率貶值TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣30.582+0.09%
日元/美元0.0068+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1396-0.14%

延伸閱讀



Empty