〈台幣〉股匯脫鉤 量能急凍連2貶收30.582元
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國總統川普前所未見宣布解雇聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook)，再度引發市場對央行獨立性的擔憂，美元應聲走軟，新台幣兌美元匯率今 (27) 日陷入盤整，量能明顯萎縮，終場收在 30.582 元、貶值 2.7 分，台北及元太外匯市場總成交量僅 12.785 億美元。
新台幣兌美元匯率連續第 2 日走貶，台股則上漲逾 200 點，站上 24500 點之上，呈現股匯脫鉤，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，使得匯價一度來到 30.535 元，不過，外資下午又擴大匯出，使得匯價轉貶收在全場最低 30.582 元，貶值 2.7 分。
觀察主要貨幣今天對美元表現，亞幣互有升貶，觀望氣氛濃厚，新加坡幣貶 0.16%、新台幣貶 0.09%、日元貶 0.04%；韓元則升值 0.09%，人民幣亦升 0.03%，整體來說波動都不大。
美國消費者信心在 8 月略微下滑，主要受到就業市場前景與收入預期轉弱影響，同時通膨憂慮再度升溫。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (26 日) 公布的調查顯示，消費者信心指數下滑 1.3 點至 97.4，高於市場預期的 96.5，但仍低於疫情前水準。
市場靜待本周五 PCE 通膨數據出爐，以及下周非農就業表現，將是 Fed 9 月評估是否降息的重要觀察指標。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計聯準會 9 月降息的機率達 85%。
