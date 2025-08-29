美媒爆料：歐洲領袖考慮在俄烏前線建立40公里緩衝區

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-29 15:15

據美國《Politico》周四（28 日）報導，多名歐洲官員透露，為推動烏克蘭和俄羅斯達成和平協議，歐洲領袖正考慮在俄烏前線之間設立 40 公里緩衝區。歐洲國家還在討論部署「維和部隊」的問題，但目前沒有國家作出任何承諾。

歐洲領袖考慮在俄烏前線建立40公里緩衝區。（圖：Shutterstock）

五名歐洲外交官說，緩衝區設想是歐洲軍事與外交界為結束烏克蘭戰爭而提出的多項方案之一，歐洲官員對緩沖區的範圍還存在一定分歧。由於方案可能附帶領土讓步，尚不清楚烏克蘭政府是否會接受該方案。

美國似乎還沒有參與緩衝區方案的討論。一名歐洲官員透露，北約 25 日舉行國防部長視訊會議，與會者包括美國參謀長聯席會議主席凱恩和北約（NATO）盟軍最高司令兼美國歐洲司令部司令格林克維奇，但與會者沒有討論建立緩衝區的提議。

歐洲考慮封鎖烏克蘭境內一部分領土，迫使其實現「脆弱和平」，表明歐洲迫切希望結束這場已持續三年半的戰爭。

不過，土地分割具有深遠歷史意義，因此，歐洲外交官傾向於將緩衝區方案類比為「冷戰」時期德國東西分裂。

俄羅斯此前也提出過緩衝區的設想，俄羅斯總統普丁曾表示，正尋求在俄烏邊境建立緩衝區，但他沒有披露相關提議具體細節。

歐洲國家還討論「維和部隊」的問題。歐洲官員稱，各國正考慮在烏克蘭部署 4,000 至 60,000 名士兵，但還沒有國家作出任何承諾。

兩名歐洲外交官說，如果緩衝區方案得到落實，「維和部隊」將承擔雙重任務：在非軍事區巡邏，訓練烏克蘭軍隊。

根據這些官員的說法，法國和英國軍隊可能構成「維和部隊」的核心，兩國正在遊說其他盟友提供軍事資產。