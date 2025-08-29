成都車展23品牌「跑路」！比亞迪長安奇瑞三分天下 中國車市加速洗牌

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-29 15:20

中國四大 A 級車展之一成都國際汽車展今 (29) 日盛大開幕，吸引近 120 個汽車品牌參展，展示車輛逾 1600 輛，各大車商紛紛藉此舞台，為下半年激烈的市場競爭吹響號角，但在熱鬧的背後，一場悄無聲息的 「缺席潮」 正悄然上演。

《國際金融報》報導，今年的第 28 屆成都車展共有 23 家汽車品牌缺席，涵蓋超豪華、合資、新勢力及自主品牌四大陣營。這些品牌的缺席原因各不相同，卻都反映出汽車業當下複雜態勢。

銷售低迷是超豪華與合資陣營「退展」主要原因。在超豪華品牌中，保時捷堪稱典型。2024 年在中國市場交付量僅 5.69 萬輛，年減 28%，今年上半年全球交付量年減 6%，中國區年減 28%，較 2021 年高峰時期縮水 40%。在業績壓力下，今年 3 月保時捷宣布計畫裁減約 3900 個職位。

在政策方面，今年 7 月 20 日起，豪華汽車進口稅徵收範圍調整，更多超豪華車型稅負加重。根據易車數據，今年上半年，賓利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等銷量均大降，合資品牌同樣處境艱難，韓系品牌起亞今年前 7 月在中國銷量僅 4.55 萬輛，東風本田、東風標緻、東風雪鐵龍等銷量也出現不同程度下滑。

經營困境則是新勢力品牌缺席的關鍵因素。哪吒汽車曾登頂新勢力銷冠，但自去年 10 月以來負面消息不斷，經歷大規模裁員、降薪等問題後走向破產重整。

遠航汽車母公司大運汽車因流動資金困難決定重整，主力產品銷售量未達預期。創維汽車因品牌影響力弱、技術代差明顯，銷量持續下滑。極石汽車上市近兩年僅一款產品，通路建設緩慢，銷售不佳。極星汽車中國區管理層則離職潮不斷，直營門市大量撤店，銷售慘淡。

此外，一汽奔騰、大眾安徽、寶駿等品牌的缺席，更多源自於品牌在市場中的「低存在感」。一汽奔騰今年前 7 月銷量雖有所突破，但長期的品牌認知度弱點仍未扭，大眾安徽因車型矩陣單一、銷售未達預期缺席，寶駿曾有過輝煌，但此後銷量急轉直下。

與這些 「離場」 品牌形成鮮明對比的是，以比亞迪、長安、奇瑞為代表的自主品牌正以「全陣容、高投入」姿態強勢搶佔車展 C 位。