半導體業高成長驅動 日月光集團環鴻科技自明基醫購入廠房及土地
鉅亨網記者張欽發 台北
商仲 CBRE 今 (29) 日宣布，成功協助明基醫 (4116-TW) 出售位於台中精密機械園區核心地段的高規格廠房，買方為日月光 (3711-TW) 集團旗下環鴻科技。此一交易案成交總價為 11.5 億元，符合近期交易水準區間，充分反映標的條件與區位優勢，同時具備即刻投產條件。
同時，具備即刻投產條件也包如光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 以 30.2 億元出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，並由日月光旗下的矽品承接，在今年完成交屋。以興櫃公司頌勝科技 (7768-TW) 旗下的半導體關鍵材料商智勝科技取得，未來完成產線佈局建置後，可以就近服務主要客戶。
在這樣的半導體業在台擴張走勢之下，商仲業者統計 2025 年 1-8 月全台商用不動產交易金額累積破 1000 億元，總金額達 1134 億元。其中科技業購置金額達 455 億元。
世邦魏理仕總經理林敬超表示，台中精密機械園區與中科、台中工業區緊密串連，已形成完整的產業聚落。環鴻科技此次進駐，不僅回應自用型企業對優質資產的需求，提升自身營運效能，也突顯中部科技廊帶匯集廠商深厚的精密機械製造實力，持續吸引指標大廠進駐，並在南來北往、交通便利的優勢下，將有助於中部區域產業升級轉型，帶動未來產值躍升。
環鴻科技對明基醫的此一台中精密機械園區內廠房土地交易案，雙面臨路，基地面寬約 77 米，土地規模完整且具發展彈性；廠房與辦公室總面積逾 5000 坪，建物新穎、維護良好；地理位置鄰近多條主要幹道，南北交通便捷，充分展現區域內少見的優質產業條件，也呼應近期土地與廠房市場的交易走勢。
第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，科技業需求主要來自半導體上下游廠商，隨著半導體大廠在中、南部建廠計畫陸續推進，不少廠商鎖定科學園區或距離園區車程 30 分鐘以內的產業園區設廠，除了現有廠房規格是否合用以外，廠區排汙與水電等基礎設施，成為半導體相關產業購廠的核心考量。
