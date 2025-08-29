半導體業高成長驅動 日月光集團環鴻科技自明基醫購入廠房及土地

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-29 10:53

商仲 CBRE 今 (29) 日宣布，成功協助明基醫 (4116-TW) 出售位於台中精密機械園區核心地段的高規格廠房，買方為日月光 (3711-TW) 集團旗下環鴻科技。此一交易案成交總價為 11.5 億元，符合近期交易水準區間，充分反映標的條件與區位優勢，同時具備即刻投產條件。

日月光集團環鴻科技自明基醫購入台中精密機械園區廠房及土地。(圖：CBRE提供)

在這樣的半導體業在台擴張走勢之下，商仲業者統計 2025 年 1-8 月全台商用不動產交易金額累積破 1000 億元，總金額達 1134 億元。其中科技業購置金額達 455 億元。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，台中精密機械園區與中科、台中工業區緊密串連，已形成完整的產業聚落。環鴻科技此次進駐，不僅回應自用型企業對優質資產的需求，提升自身營運效能，也突顯中部科技廊帶匯集廠商深厚的精密機械製造實力，持續吸引指標大廠進駐，並在南來北往、交通便利的優勢下，將有助於中部區域產業升級轉型，帶動未來產值躍升。

環鴻科技對明基醫的此一台中精密機械園區內廠房土地交易案，雙面臨路，基地面寬約 77 米，土地規模完整且具發展彈性；廠房與辦公室總面積逾 5000 坪，建物新穎、維護良好；地理位置鄰近多條主要幹道，南北交通便捷，充分展現區域內少見的優質產業條件，也呼應近期土地與廠房市場的交易走勢。