鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-22 19:30

房價上漲，首購、小資族買房在預算考量下只能往蛋白區尋覓。房仲業者統計聯徵中心貸款件數與實價登錄的數據，盤點台中市 2024 年第三季到 2025 年第二季年薪百萬元內、40 歲以下青壯年的五大購屋熱區，「北屯區」以 2626 件遙遙領先。

而緊鄰北屯的「太平區」以 1384 件位居第二，而位居海線的「梧棲區」則以 1150 件擠上第三名。

‌



由統計顯示，統計期間「北屯區」青壯年貸款件數達 2626 件，領先第二名近一倍，顯見台中市年薪百萬元內、40 歲以下青壯年對於這個區域的偏好程度。台慶不動產 14 期大崇德加盟店東陳政中表示，在台中巨蛋、美式大賣場等建設利多挹注下，北屯區是台中近年發展最快速區域之一，快速道路環繞、能直達台中科學園區，對於通勤族更是大加分，加上建商積極推出兩房建案符合小資購屋族需求，吸引眾多青壯年卡位購屋。

陳政中解釋，目前北屯區蛋黃區新成屋總價上看 2000 萬元，但對於開車通勤族來說，沿著快速道路的蛋白區，屋齡 10 年內、總價僅需 1200 -1500 萬元，相比於蛋黃區的高總價、或是西屯區總價相當但只能買到 20 年以上物件，在北屯蛋白區購屋不僅能負擔輕、屋齡小也更受青睞，因此成為青壯年購屋熱區第一。

沒有重大發展議題的「太平區」，統計期間貸款件數 1384 件，位居青壯年購屋區域第二名。永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華表示，太平的重劃區開發時間大約 15 年左右，相比於正在開發建設的 13、14 期重劃區生活機能完整許多，雖然太平區捷運藍線目前仍審議中，但鄰近快速道路，光匝道口就有三個，對於開車的上班族來說相當便利，此外太平工業區也提供相當數量的就業機會，因此剛性需求穩定。

朱良華補充，太平區屋齡 15 年內的中古屋、每坪約 30 萬元，比毗鄰的北屯區每坪便宜近 5 萬元，對於開車通勤的青壯年來說，會願意犧牲 5-10 分鐘的交通時間，換取更低的購屋負擔。且太平區的商圈成熟，購屋族不用等待生活機能發展是相當大的誘因，是性價比高的蛋白購屋區。

而台中海線「梧棲區」親民房價也受到台中市青壯年購屋族的喜愛，以貸款件數 1,150 件排行第三。有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄指出，梧棲區「台中港國際特定商業區」的規劃，屬於國家級計畫，能創造龐大的就業機會，加上捷運藍線延伸，許多產業看準未來發展紛紛提早卡位，親民房價對於首購、青壯年購屋族相當友善。

吳世雄說，梧棲區目前每坪還有 2 字頭的房價、總價不超過千萬，對於青壯年貸款負擔明顯比市區小許多，在價格上相當有競爭力。雖然梧棲區生活機能發展相對落後，但目前正快速提升，三井 Outlet 大型百貨的進駐已有改善，加上開車半小時可到台中市區，尚在可接受範圍內。考量預算與未來發展，梧棲逐漸成為年薪百萬元內青壯年的購屋首選之一。