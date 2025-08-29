鉅亨網新聞中心 2025-08-29 10:13

歐盟執委會周四 (28 日) 發表聲明，提議全面取對美國工業品的關稅，並對部分美國農產品與海產品給予優惠待遇，以換取美方下調對歐洲汽車與零組件的高額關稅。

歐盟擬取消美工業品關稅 並優惠部分農產、海產品。(圖:shutterstock)

根據聲明，美國將把對歐洲汽車及零組件的關稅從 27.5% 降至 15%，且新規將自 8 月 1 日起追溯實施。

歐盟執委會官員表示，即使立法程序仍需歐洲議會與 27 個成員國批准，美方已可立即執行降稅。汽車是歐盟對美出口的關鍵產品，僅德國在 2024 年就向美國出口近 349 億美元的新車與零組件。

為加速進程，歐盟委員會將跳過通常的影響評估程序。

此一提案，也是落實川普與馮德萊恩於 7 月 27 日達成的框架協議第一步，根據協議，美國將把對幾乎所有歐洲產品的關稅降至 15%，但川普放話，若歐洲未立法完全取消工業品與其他關稅，汽車關稅 15% 的優惠不會落實。歐盟同日還宣布，延長對美國龍蝦的免稅待遇。

然而，川普並未收斂對歐盟的施壓。他日前再度威脅，將對那些對線上服務課稅的國家加徵關稅或祭出其他懲罰措施，雖未明言是否鎖定歐盟。川普長期批評歐盟對谷歌與蘋果等美國科企的反壟斷與監管政策。

歐盟工業事務主管塞若內 (Sejourne) 直言，目前只是聽到意圖而非明確政策，但若政策落實，「協議條款將不得不重新評估」。