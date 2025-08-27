鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-27 19:40

歐盟周三 (27 日) 表示，在美國和歐盟就 7 月底達成的貿易協議建立書面框架後，將尋求在本周末前快速取消所有針對美國工業品的關稅。

為換取美國調降汽車關稅 歐盟準備讓步 加速移除工業品關稅

此舉是為了回應美國總統川普的要求，他堅持歐盟需先移除這些關稅，美國才會降低對歐盟汽車出口的關稅。

知情人士透露，負責歐盟貿易事務的歐盟委員會也將對某些海鮮和農產品給予優惠關稅。

歐盟承認，與川普達成的貿易協定對美國有利，但該協定對於保障企業穩定和確定性至關重要。歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 先前稱這一協議是「一項強有力的協議，即使並非完美」。

目前，歐盟汽車和汽車零件出口至美國面臨 27.5% 的關稅。如果歐盟在本月底前提議立法，對歐洲汽車的 15% 關稅，將追溯至 8 月 1 日生效。

與此同時，川普周一警告可能對徵收數位服務稅的國家施加新的關稅，以及先進技術和半導體的出口限制。他雖未指明具體國家，但歐盟曾被其批評不公平地針對美國科技巨頭。歐盟則捍衛其措施，強調這是其主權權利。

在其他貿易方面，川普針對印度的 50% 關稅已生效，並因其購買俄羅斯石油追加 25% 關稅。分析師擔憂這將抵消印度購買折扣俄油的收益，並衝擊勞動密集型產業。