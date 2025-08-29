2025-08-29 07:00

‌



小米集團 (01810-HK) 周四 (28 日) 召開主題為「事事順心」的澎湃 OS 3 線上發表會，不過推播的仍為 Beta 版。

小米發佈澎湃OS 3作業系統！雷軍喊話果粉：小米手機更好相容蘋果生態（圖：Shutterstock）

發表會後，小米集團董事長兼執行長雷軍在微博上對小米澎湃 OS 3 的新功能做了分享，並稱「蘋果使用者可以仔細看看：小米手機更好相容蘋果生態」。

小米官方介紹，澎湃 OS 3 憑藉「熱點編譯加速」技術改寫系統核心程式碼與熱點函式庫，結合澎湃 OS 2 的自研微架構調度器，將 CPU 工作時執行指令高效能與低效指令，使搭載該系統手機全場景 CPU 執行指令數最高降低最佳化 10%，使搭載此系統手機全場景 CPU 執行指令數最高降低 10%，使搭載此系統手機效最高 10%。這項提升主要體現在應用響應速度、使用功耗、遊戲效能和功耗表現等用戶日常關注的方面。

小米聯合 SGS 國際認證機構和中國標準化研究院定義《重載場景應用啟動順暢標準》，在打開遊戲小窗、開啟系統錄影畫面等重載場景下連續啟動 22 個應用程式時，反應處於頂尖水準。

針對動畫，澎湃 OS 3 新增「視窗繪製下沉」技術，將視窗動畫渲染繪製從應用層下沉至系統層，讓視窗動畫掉幀機率降低 1.9%，桌面圖示渲染負載降低 60%，也新增 100 多個場景動效，讓系統動畫流暢絲滑，而小米電視、手錶、平板電腦等搭載澎湃 OS 3 的產品都能享受同樣流暢體驗。

澎湃 OS 3 在功能上進一步強化優勢。它重塑優化高頻系統功能，如「小米超級島」融合焦點和設備通知功能，首創下拉小窗及拖曳分享功能，可將滴滴行程等資訊分享給微信好友，還能在「兩個島」間切換，最多支援顯示三個「島嶼」。

此外，鎖定畫面經最佳化升級，可透過 AI 動態桌布將照片轉成影片。

在跨端互聯上，小米手機通知可流轉至 iPhone，透過 iPhone 鏡像回覆微信訊息，iPad、Mac 能使用妙​​享桌面查看小米生態操作。介面設計方面，對相簿、日曆等系統級常用功能進行百餘項細節最佳化。

小愛同學在澎湃 OS 3 上再次升級，能根據螢幕情境智慧提供操作建議，透過「圈屏」能力辨識螢幕內容並提供功能建議。

基於 AI 大模型能力，澎湃 OS 3 在 9 月底前將支援 80 個主流應用及超 1000 個能力，也將進一步進化。同時，澎湃 OS 3 自研 MiTEE 並通過 CCRC EAL5 + 國內最高等級認證，保障用戶資訊安全。澎湃 OS 3 保留小米超高自訂和人性化小功能，變得更具實用性。

專家指出，以往的澎湃大版本系統都是在小米數位旗艦發布後才更新，但今年卻提前了近兩個月，或許此次小米在軟體層面藏了不少大招，已經有些迫不及待地想展示給用戶們。