今年來金價漲28%！富達：弱美元讓黃金避風港地位更穩 「金牛」可望再風光數年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-28 20:25

‌



在全球經濟前景充滿不確定性的當下，黃金再次成為投資人眼中的焦點，今年以來漲幅已近 3 成。富達國際基金經理 Ian Samson 表示，黃金不僅是富達多重資產投資組合中表現最好的資產之一，其上升趨勢更可望持續數年，使其繼續扮演資產配置中的「避風港」角色。他強調，在全球經濟面臨滯脹風險、美元可能走弱以及各國央行持續買入黃金的多重因素支持下，黃金的長期投資價值正日益凸顯。

今年來金價漲28%！富達：弱美元讓黃金避風港地位更穩 「金牛」可望延續數年。（圖: shutterstock)）

根據富達國際的內部數據，黃金價格在去年上漲 27% 後，今年（截至 8 月 25 日）已再度大漲 28%。Ian Samson 指出，這波漲勢並非短期現象，而是由多個結構性趨勢所支撐。他分析，當前宏觀經濟的基本情境預測，美國經濟將在未來數月放緩，甚至可能出現「停滯性通膨」（Stagflation），即經濟成長停滯但通膨仍居高不下。儘管美國通膨目前維持在 3% 左右，但關稅等因素可能使物價難以下降，而疲弱的經濟成長與勞動力供給減少，則可能促使聯準會（Fed）考慮降息。這種「利率下降、通膨黏滯、成長疲弱」的多重環境，正是黃金發揮其避險與保值功能的最佳時機。

‌



除了宏觀經濟環境的利多，黃金的避險地位也因美元走勢而進一步強化。Ian Samson 解釋，美元作為黃金的主要避險競爭對手，其走弱將進一步支持黃金價格。他認為，在前所未有的大規模不確定性及關稅政策變化下，對美元的影響尚未完全反映，而黃金作為不涉及任何主權信用風險的資產，使其在面對任何進一步不確定因素時，均處於有利位置。此外，美國持續擴大的預算赤字，引發了市場對美元長期貶值的疑慮，這也強化了黃金作為長期價值儲存工具的吸引力

Ian Samson 進一步指出，支撐黃金價格的結構性趨勢依然強勁。全球各國的外匯存底管理機構持續買入黃金，以實現資產多元化，而全球黃金 ETF 的部位也持續增加。更值得注意的是，包括中國、印度和土耳其在內的多個地區，正結構性地增持黃金，以減少對美元資產的依賴。他舉例說明，目前美國以外的投資人持有約 57 兆美元的資產，如果海外投資人決定將其中一小部分轉移，就可能對黃金市場造成顯著影響，因為黃金的總供應量非常有限。